La technologie vient d'évoluer grâce aux QR codes et aux Smartphones.

Par exemple, les Mc Do d'Alençon, Argentan et Mortagne sont les premiers en Basse-Normandie à proposer à leurs clients de flasher sur un QR Code, qui est présent sur les tables de leurs restaurants, et que l'on peut retrouver sur des mailings, ou sur le web. Ensuite, le client doit aller « gratter » sur l'appli de son téléphone, voir s'il a gagné quelque chose. Jean-Claude Pro, le fondateur de la société R.Com, qui développe ce concept « Flash and Win » :

L'Orne pionnière dans le marketing mobile

Pour Gabriel Guibert, directeur de marché chez Mc Do, l'important, c'est d'être dans « l'air du temps » :

D'autres enseignes, comme Royal Kids ou Super Pneus s'intéressent actuellement à cette appli, qui outre l'Orne, vient d'être lancée dans le Puy de Dôme ou dans la Haute Vienne. Comme elle est géolocalisée, le client peut aller dans n'importe quel magasin de l'enseigne, partout en France.

Jean-Claude Pro :

Cette appli « Flash and Win » est disponible gratuitement pour iPhone et Androïd. (www.flashandwin.com)