Vienne (AFP). Nucléaire iranien: les négociations s'emballent entre coups de théâtre et de poker

La négociation d'un accord nucléaire historique avec l'Iran s'est emballée vendredi avec l'arrivée des ministres des grandes puissances, selon un scénario haletant tenant à la fois de la partie de poker et du vaudeville. Après des mois de discussions techniques, cette dernière séquence purement politique a été lancée par un long entretien, jeudi soir dans un palace de Vienne, entre le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Les deux hommes, dont l'entente semble de plus en plus être la clé de la négociation, se sont à nouveau réunis pendant deux heures en fin de matinée. M. Zarif a ensuite laissé entendre qu'il pourrait retourner à Téhéran pour des consultations, le reste de la délégation iranienne restant à Vienne. Selon les experts, cela signifiait qu'il allait demander aux plus hautes autorités leur aval sur les termes négociés avec M. Kerry. Ce dernier a annoncé de son côté qu'il se rendrait à Paris pour s'y entretenir dans la soirée avec ses homologues européens. - Coups de théâtre - Mais dans un nouveau coup de théâtre, M. Zarif a ensuite annulé son voyage en Iran. Son entourage a argué que les discussions autour des "idées" présentées par la partie iranienne n'étaient "pas arrivées au point" où elles pouvaient être présentées. De source américaine, le départ de M. Kerry à Paris était rendu "naturel" par le fait que M. Zarif se déplaçait lui-même. On ignorait, en milieu d'après-midi, si le secrétaire d'Etat américain allait maintenir son propre voyage en France. A quelques dizaines d'heures de la date-butoir du 24 novembre, les désaccords sont aplanis sur de nombreux points entre l'Iran et les grandes puissances du "5+1" (Chine, Etats-Unis, France, Russie, Royaume-Uni et Allemagne). Mais deux divergences majeures subsistent. Les "5+1" veulent que la République islamique réduise fortement sa capacité d'enrichissement d'uranium, afin qu'elle soit privée durablement de la possibilité d'obtenir l'arme atomique. L'Iran veut à l'inverse conserver, et même amplifier cette capacité, dont le pays dit avoir besoin pour alimenter ses futures centrales nucléaires. Selon des sources occidentales, l'Iran réclame par ailleurs une levée immédiate de toutes les sanctions qui lui ont été infligées au long d'une décennie de controverses sur son programme atomique. - "Tous les ingrédients sur la table" - Téhéran a toujours nié que ce programme ait des visées militaires, et dénonce comme une injustice les sanctions qui entravent son économie. Le "5+1" juge pour sa part irréaliste de les lever immédiatement. Seule une impulsion politique paraissait à même, vendredi matin, d'éviter l'impasse, alors que les deux camps ont reconnu que le climat des négociations était tendu. "Tous les ingrédients pour un accord sont sur la table", a assuré depuis Moscou le ministre russe Sergueï Lavrov: "Peut-être existe-t-il une tentation, à ce stade avancé des négociations, de lancer quelques idées supplémentaires afin d?obtenir un peu plus que ce dont on a besoin." C'est dans ce contexte que Laurent Fabius et Philip Hammond, les ministres des Affaires étrangères français et britannique, sont arrivés à la mi-journée pour jeter leur poids dans la balance, l'espace de quelques heures de présence à Vienne. M. Fabius a invité l'Iran à "saisir l'opportunité" d'un accord. La République islamique aurait "énormément à y gagner, a renchéri M. Hammond : l'accès à des montants très importants d'avoirs gelés, la capacité de commercer de nouveau librement avec le monde, et de faire redémarrer les relations avec la communauté internationale." John Kerry a lui qualifié la discussion en cours de "chance" - "Et je souligne le mot chance", a-t-il insisté. - La chance "très rare" d'un accord - Un accord redonnerait du souffle à l'économie iranienne, en particulier grâce à la levée de l'embargo occidental sur le pétrole iranien. Il ouvrirait aussi la voie à une normalisation des relations entre l'Iran et l'Occident, rendant possible des coopérations, notamment dans les crises en Irak et en Syrie.

