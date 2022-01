SM Caen : retour sur le match Caen - Lille

Le Stade Malherbe a fait pâle figure samedi soir face à une équipe de Lille en forme. Cette défaite place Malherbe dans le doute comme l'a indiqué Benjamin Nivet en conférence de presse d'après match. On a pu voir aussi quelques joueurs se chamailler et se faire des reproches à la fin des 90 minutes de jeu... L'ambiance d'un groupe est fragile.

Revenons ce lundi avec Sylvain Letouzé dans Tendance Malherbe sur ce match Caen Lille et ses conséquences sur l'équipe et sur l'entraineur Franck Dumas qui a été remis en cause par certaines voix ce week-end.

