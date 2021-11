Paris (AFP). Air France: les vols domestiques bientôt sous la bannière Hop! Air France

Les vols domestiques d'Air France seront opérés, à partir d'avril 2015, par Hop!, filiale régionale de la compagnie française, pour tenter de renouer avec les bénéfices sur son marché concurrencé par le train, la voiture et les low cost. A l'exception des vols alimentant la plateforme de correspondances de Roissy-Charles de Gaulle d'où partent les avions pour les destinations internationales, tous les vols entre Paris-Orly et la province et ceux desservant les villes de province entre elles, seront regroupés chez Hop! avec l'objectif de gagner en réactivité commerciale et en flexibilité. L'offre court-courrier sera commercialisée sous la marque unique "Hop! Air France", a dévoilé Air France dans un communiqué jeudi soir. Hop!, née de la fusion en janvier 2013 entre les trois compagnies régionales Airliner, Brit Air et Regional, opère actuellement 510 vols quotidiens. Son activité passera à 800 vols par jour à partir de la saison été (avril-octobre), a indiqué la compagnie. Ce projet, qui était présenté jeudi en Comité central d'entreprise, avait été préconisé par le groupe d'experts dans un rapport remis le 30 juin à la direction, rappelle la direction. L'activité court-courrier (dite "point à point"), qui emploie 4.200 personnes, a généré 1,7 milliard d'euros de chiffres d'affaires en 2013 et compte 15 millions de clients passant par 13 escales. - Encore 140 millions de pertes en 2014 - Pour autant, elle reste largement déficitaire. La perte d'exploitation devrait encore atteindre 140 millions d'euros (hors grève des pilotes de septembre) cette année contre 220 millions l'an passé. Avec cette nouvelle organisation, le groupe espère retrouver la rentabilité "dans les trois ans". "La direction assure qu'il n'y aura aucun changement dans les contrats de travail. L'ensemble des avions Hop! seront traités par du personnel Air France dans les escales Air France", a indiqué à l'AFP une source syndicale. Les équipes d'encadrement et commerciales seront regroupées près de Paris, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), a également précisé la compagnie. La nouvelle offre commerciale Hop! Air France sera par ailleurs présentée au cours du premier trimestre. "Hop! Air France apporte une réponse adaptée aux spécificités du court-courrier et au besoin de mobilité de nos clients", a estimé Frédéric Gagey, PDG d'Air France. L'ensemble de l'activité domestique passera sous la responsabilité de Lionel Guérin, PDG de Hop! qui avait présidé le groupe d'experts. En récupérant la gestion complète du point-à-point, ses équipes pourront choisir le type d'avion,?A320 ou avion régional, le mieux adapté à la demande, selon la destination et l'horaire pour optimiser le taux d'occupation des appareils et éviter que des A320 ne volent "à vide" à certains moments de la journée et donc à pertes. La flotte Hop! Air France comptera une centaine d'avions dont une quarantaine d'Airbus A320 d'Air France et une soixantaine d'avions régionaux (des ATR, Bombardier et des Embraer) de Hop! "Pour l'heure, il n'est pas prévu de repeindre les avions Air France aux couleurs de Hop!", a précisé à l'AFP un porte-parole. En juin, les experts dont des spécialistes du secteur du cabinet Roland Berger avaient préconisé de faire correspondre une offre commerciale et un modèle économique adaptés selon chaque besoin de marché. Ils avaient estimé que la marque Hop?! était mieux placée que celle d'Air France, pour séduire la clientèle européenne voyageant pour des motifs personnels (clientèle surnommée VFR?pour "visit family and relatives"), qui veut des liaisons fréquentes, mais aussi des tarifs bon marché. Air France restera, elle ainsi, davantage concentrer sur la clientèle affaires en correspondances à Roissy. Transavia restera de côté tournée vers la clientèle loisirs dont le prix reste le premier critère de choix.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire