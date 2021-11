Un an de plus pour la ligne Dieppe-Newhaven

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (SMPAT) a adopté ce jeudi 20 novembre la prolongation de l’exploitation de la ligne Dieppe-Newhaven par DFDS Seaways en 2015 lors de sa réunion qui a eu lieu à l'hôtel du Département.



Cette ligne, qui assure chaque année le transport de 230 000 passagers, participe au développement économique du territoire. Une prolongation qui donne le temps de déterminer un nouveau modèle économique.

"Nous garantissons ainsi l’utilisation des deux navires et l’emploi des équipages et du personnel à terre et étudions la possibilité d’engager, dès 2015, la conversion d’un des deux navires au gaz sans impacter le service. Le renforcement estival était sollicité par de nombreux partenaires, notamment les acteurs économiques locaux, la Ville de Dieppe et l’agglomération dieppoise. Nous nous donnons le temps nécessaire pour définir sereinement les conditions de pérennisation de la ligne, après 2015, dans un nouveau cadre juridique et un modèle économique redéfini", a indiqué Nicolas Rouly, Président du SMPAT et Président du Département.