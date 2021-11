Alors que le feu couve chez les professionnels du transport sanitaire depuis le 6 octobre dernier et à la mise en place de contrôles sur les prescriptions de transports contrairement à qui avait été affirmé 48h plus tôt, la direction de la CPAM de l'orne s'est fendu d'un communiqué ce jeudi matin vers 10h, précisant que la porte de l'Assurance Maladie reste ouverte pour continuer en partenariat et concertation à faire progresser le bon fonctionnement du système de santé, alors qu'une réunion était programmée 1h plus tard entre les transporteurs et la caisse départementale.

C'est sous les œufs et la farine, lancés sur la bâtiment de la CPAM, et alors que des pneus étaient déversés devant son entrée, que la réunion a débuté. La circulation dans les rues d'Alençon restait alorsétait toujours partiellement paralysée par les barrages établis avec quelques 80 ambulances et taxis, stationnés dans les principaux carrefours.

La réunion s'est déroulée avec la Direction de la CPAM de l'Orne et en communication téléphonique permanente avec l'Agence régionale de santé. Au final les contrôles sont suspendus et concernant les différents financiers entre transporteurs et CPAM : une commission de recours amiable va se réunir, comme l'ont expliqué les délégués des transporteurs au sortir de cette réunion :

Fin du blocus des ambulanciers et taxis à Alençon

Si les transporteurs n'obtiennent pas satisfaction, ils ont d'ores et déjà annoncé un blocus de tous les centres hospitaliers de Basse-Normandie.