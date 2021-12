La journée de la gentillesse samedi 13 novembre!

Eh oui il existe bel et bien une journée de la gentillesse! Arrivée en France l'année dernière seulement, elle est portée par Psychologies Magazine. C'est l'occasion d'avoir plus d'attentions, de mots sympas avec ses proches ou des inconnus. Vous ne savez pas trop comment procéder? Pas de panique, le "générateur d'idées" est là! Rentrez vous même vos idées ou piochez en une parmi les milliers proposés, vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Le journée de la gentillesse, ne l'oubliez pas ce samedi! Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30.

Ecoutez Anne-Laure Gannac, Rédactrice en chef adjointe de Psychologies magazine :