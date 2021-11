Le député Philippe Duron appelé à "refonder les Trains d’Equilibre du Territoire"

Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a confié hier, mercredi 19 novembre, la présidence de la commission à Philippe Duron, député socialiste du Calvados. "La mission "TET d’avenir" aura à proposer l’organisation d’un service efficace et la définition d’un matériel moderne qui assure un niveau d’excellence entre les TER et les TGV. Pour mener à bien cette délicate mission, Philippe Duron sera entouré d’une équipe composée de cinq élus parlementaires de sensibilités politiques différentes, de deux élus régionaux mais aussi de quatre experts. Ils auront six mois pour remettre leur rapport au ministre", précise dans un communiqué le principal intéressé.

Les Trains d’Equilibre du Territoire "remplissent aujourd’hui des services ferroviaires hétérogènes, des trains de grandes lignes aux trains interrégionaux, en passant par les trains de nuit. Ces services s’apparentent parfois aux Trains Express Régionaux (TER) et aux trains de très grande banlieue. Ils ont, avec le temps, perdu leur lisibilité. De plus, les matériels qui assurent ces services, conçus pour certains il y a près de quarante ans, méritent aujourd’hui d’être remplacés pour offrir aux usagers un service robuste, rapide et confortable", précise-t-il aussi.