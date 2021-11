Tennis de table : Caen, un grand du continent européen

C’était il y a 15 ans en 1999. Le Caen TTC remportait la plus prestigieuse des compétitions européennes : la ligue des champions de tennis de table. A cette époque, le CTTC faisait partie du gratin européen du “Ping”, en s’imposant ni plus ni moins en finale de la première édition de ce grand tournoi.



Finale au zénith

“Près de 5 000 personnes avaient pris place dans le Zenith de Caen pour un match de tennis de table, c’était énorme ! Un souvenir inoubliable pour moi qui avait 11 ans à l’époque”, décrit Jimmy Devaux, actuel joueur de l’équipe de Pro A. Avec prêt d’une dizaine de participations à la Ligue des Champions et à l’autre compétition continentale, l’European Table Tennis Union (ETTU), l’équipe caennaise est de celle qui peuvent s’enorgueillir d’être une habituée des coupes d’Europe. La dernière participation remontait à 2008 et un quart de finale perdu en ETTU contre Moscou.