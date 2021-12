2,5 kilos d'héroïne saisis près de Caen

Trois individus originaires de Haute-Normandie ont été interpellés en possession d'un kilo et demi d'héroïne : un jeune homme sans emploi de 20 ans, sa tante de 34 ans, auxiliaire de vie et sa grand-mère retraitée de 68 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est l'appât du gain qui a motivé ce trafic familial qui durait au moins depuis dix-huit mois.

La compagne du principal protagoniste dans cette affaire, 20 ans et sans emploi elle aussi, a été placée en garde à vue. Un kilo supplémentaire d'héroïne a par ailleurs été saisi à leur domicile, dans l'agglomération rouennaise. " Ce genre de prise, dans une quantité aussi importante, est quand même assez rare. Deux kilos et demi d'héroïne, c'est l'une de nos plus belles saisies de stupéfiants ", explique Yves Laguillemi, directeur départemental de la sécurité publique du Calvados.



La brigade des stupéfiants avait été informée de la vente grâce à l'interpellation, quatre jours plus tôt, d'un individu en gare de Caen. Ce dernier avait sur lui quelques grammes d'héroïne et surtout 18 000 euros en liquide. Selon les premiers éléments de l'enquête, au moins huit kilos d'héroïne auraient été écoulés par ce réseau familial en dix-huit mois. Trois des quatre membres du groupe étaient jusqu'alors inconnus des services de police. Le jeune homme lui avait déjà été mêlé à une affaire de délit de fuite. Aucun d'entre eux n'est consommateur d'héroïne.



Les prévenus ont été présentés à la justice en comparution immédiate ce jour, vendredi 12 novembre.





Photo : au total, plus de 32 000 euros ont été saisis dans cette affaire ainsi que 2,5 kg d'héroïne.