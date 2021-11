La Meute se libère de la pesanteur

Avec leur spectacle phare La meute, ces six acrobates défient les lois de la pesanteur et composent ensemble des chorégraphies circassiennes surprenantes, s’amusant à dépasser sans cesse les limites de l’équilibre. Créé en 2012, ce spectacle a pour particularité de ne pas tricher avec le spectateur : les acrobates travaillent sans filet et chaque figure est une réelle prise de risque, d’où la tension permanente qui en résulte, partagée sur scène et en salle.

La meute fascine, la meute nous fait trembler, mais la meute triomphe toujours de la pesanteur grâce à l’exceptionnelle cohésion du groupe qui est sa force : un spectacle étourdissant.



Pratique. Mercredi 19 à 15 h et samedi 22 novembre à 18 h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 4 à 6 €. Tél. 02 35 03 29 78