Caen (AFP). Foot: le président du club de Caen en route pour être entendu à Nanterre

Le président du Stade Malherbe de Caen, Jean-François Fortin, et son directeur de la sécurité, Pilou Mokedde, ont quitté Caen mercredi matin pour Nanterre, où leur garde à vue entamée la veille va se poursuivre, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Les dirigeants du club de football ont été placés en garde à vue mardi matin dans le cadre d'une affaire de matchs truqués présumés. Les soupçons des enquêteurs du Service central des courses et jeux (SCCJ) concernant Caen portent sur le match Caen-Nîmes du 13 mai dernier. Le résultat nul (1-1) avait permis à Caen de faire un grand pas vers la montée en L1 et à Nîmes de quasiment assurer son maintien en L2.

