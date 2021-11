Jérusalem (AFP). Jérusalem: vive tension après une attaque meurtrière contre une synagogue

Des Palestiniens ont tué mardi cinq Israéliens dans une synagogue de Jérusalem, l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs années dans la Ville sainte, faisant redouter que le conflit israélo-palestinien ne prenne une dangereuse dimension confessionnelle. Dénonçant une "horrible attaque", le président américain Barack Obama a appelé Israéliens et Palestiniens à "coopérer pour apaiser les tensions", qui n'ont cessé de monter ces dernières semaines. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti en soirée qu'il répondrait avec "une main de fer" à cette "vague terroriste s'abattant sur Jérusalem", ordonnant la démolition des maisons des assaillants, deux cousins de Jérusalem-Est qui ont attaqué, armés de hachoirs et d'un pistolet, au moment de la prière du matin. M. Netanyahu et plusieurs de ses ministres ont violemment pris à parti le président palestinien Mahmoud Abbas qui a sans tarder condamné l'attentat, lui en faisant porter la responsabilité "directe". L'attaque, la première contre un lieu de culte juif à Jérusalem et la plus meurtrière depuis 2008, s'est produite peu avant 07H00 (05H00 GMT) dans une synagogue du quartier de Har Nof, à Jérusalem-Ouest, considéré comme un bastion du Shass, un parti ultra-orthodoxe. Les deux Palestiniens, pères de plusieurs enfants, ont été abattus par la police, et dix membres de leur famille ont été arrêtés. Trois des cinq victimes avaient la double nationalité israélo-américaine et un autre était Israélo-Britannique. La cinquième victime -un policier druze blessé mardi matin- a succombé à ses blessures, a annoncé la police dans la soirée. Sept personnes ont été blessées. - 'Interdit de faire justice soi-même' - Cette attaque vient jeter de l'huile sur le feu alors que les tensions sont déjà vives dans la Ville sainte, notamment autour de la très sensible l'esplanade des Mosquées, où des extrémistes juifs ont récemment intensifié leur campagne pour obtenir le droit d'y prier. Les Palestiniens et les musulmans craignent que M. Netanyahu ne cède à la pression des extrémistes, bien qu'il ait répété n'avoir aucune intention de modifier le statu quo. "Ce ne sont que des mensonges", a-t-il encore martelé, accusant le mouvement islamiste Hamas et l'Autorité palestinienne de "répandre des calomnies" sur le sort du site. L'attaque a généré des violences en Cisjordanie occupée, où des colons israéliens ont attaqué une école près de Naplouse, dans le nord, et jeté des pierres sur les automobilistes palestiniens près d'Hébron, dans le sud. Dans ce contexte houleux, le ministre israélien de la Sécurité intérieure Yitzhak Aharonovich a décidé de faciliter la possibilité pour les militaires et les "gardiens d'école ou de jardins d'enfants" de conserver leurs armes en dehors de leur service. Alors que des experts estiment que privilégier le tout-répressif pourrait aggraver un contexte déjà explosif, 300 membres de l'extrême droite ont manifesté en soirée pour réclamer encore plus de fermeté contre les assaillants. "Il est interdit à quiconque de faire justice soi-même, même si les esprits sont échauffés, et même si vous bouillez de rage", a prévenu M. Netanyahu. De leur côté, les deux principaux mouvements islamistes palestiniens, le Hamas et le Jihad islamique, ont salué l'attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat et appelé à "poursuivre les opérations". L'attentat est intervenu au surlendemain de ce que les Palestiniens ont dénoncé comme un "crime raciste", celui d'un chauffeur de bus palestinien, Youssef Ramouni, retrouvé pendu dans son dépôt de Jérusalem-Ouest. La médecine légale israélienne a conclu à un suicide, une version contestée par un médecin légiste palestinien.

