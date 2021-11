Marseille (AFP). Amical: France-Suède, Merci Varane !

Un but de Raphaël Varane en toute fin de rencontre à permis à l'équipe de France de boucler l'année sur une belle note face à la Suède (1-0), privée de Zlatan Ibrahimovic mardi à Marseille, et de rester invaincue depuis le Mondial et le début de sa préparation pour l'Euro-2016. Alors que le football tricolore a vécu toute la journée au rythme des gardes à vue et des perquisitions pour des malversations présumées dans les transferts à l'OM et des soupçons de matches truqués en Ligue 2, les Bleus ont quelque peu fait oublier les affaires sur le plan sportif et peuvent remercier Varane, dont la tête imparable à la 83e minute a effacé la terne prestation contre l'Albanie (1-1), vendredi à Rennes. Capitaine pour l'occasion en l'absence de Hugo Lloris, resté sur le banc, le défenseur prodige de 21 ans a ainsi validé sa toute première réalisation en sélection au bout de sa 17e cape. Après la bouillie présentée aux Bretons, ce résultat est bien plus en adéquation avec le bilan globalement très positif des 12 derniers mois, avec en point d'orgue cette Coupe du monde au Brésil conclue en quart de finale et synonyme de renaissance pour la France. Au total, les Bleus n'auront concédé qu'un revers en 15 sorties cette année et peuvent continuer tranquillement leur préparation pour le Championnat d'Europe organisé à la maison. Pour leurs retrouvailles avec Marseille, plus de 5 ans après leur dernière apparition au Vélodrome, les troupes de Didier Deschamps n'ont jamais réellement souffert mais longtemps buté sur une défense suédoise toujours bien placée avant de céder sur un corner d'Antoine Griezmann. Les Bleus auraient pu trouver un peu d'inspiration en pensant à leur exploit du 19 novembre 2013 et cette qualification pour le Mondial arrachée il y a quasiment un an jour pour jour contre l'Ukraine au Stade de France (3-0). Mais les héros avaient peut-être la tête ailleurs et la nouvelle enceinte de l'OM, agrandie et rénovée, n'a pas eu le don de les réveiller. Le sélectionneur, un ancien de la maison (joueur puis entraîneur), avait pourtant bien fait les choses en alignant d'entrée trois Marseillais actuels (Mandanda, Payet, Gignac) et un ex-chouchou du public local en la personne de Mathieu Valbuena. - Le Vélodrome derrière Ardemment soutenus par le Vélodrome, surtout Gignac dont le nom a été scandé à plusieurs reprises, les Olympiens n'ont pas réussi à contenter la foule face à une équipe nordique très rajeunie et orpheline de sa superstar Ibrahimovic, ménagé et déjà rentré à Paris. Le beau rôle est ainsi revenu à Varane et à Griezmann le passeur. Gignac, préféré à l'avant-centre N.1 Karim Benzema laissé au repos au coup d'envoi, a eu très peu de ballons à exploiter et a manqué une belle offrande de Payet sur une tentative en pivot (48e). Son ouverture à destination d'Antoine Griezmann aurait également pu être décisive sans la maladresse du joueur de l'Atletico Madrid (36e). Dommage pour Gignac qui sera soumis à une vraie concurrence avec les retours de blessure d'Olivier Giroud et de Loïc Rémy. Valbuena et Payet se sont eux démenés mais sans jamais parvenir à créer un vrai danger avant leurs sorties respectives. Mais la grosse déception est une nouvelle fois venue de Paul Pogba. Celui qui est considéré comme la future star de la planète foot a connu trop de déchet et n'a pas fait oublier sa faible production contre l'Albanie. Difficile de dire ce qui se passe avec ce talent brut de 21 ans mais Deschamps avait déjà pointé du doigt, la veille de la rencontre, sa propension à céder à la facilité. La première titularisation de Layvin Kurzawa côté gauche de la défense a en revanche été une réussite. Son salut militaire polémique en barrages de l'Euro-2015 Espoirs face aux Suédois est désormais de l'histoire ancienne et il peut sereinement envisager son avenir international derrière Patrice Evra, au grand dam de Lucas Digne. Dommage qu'une vilaine blessure à la cuisse l'ait coupé dans son élan dans le dernier quart d'heure. Comme un symbole, la délivrance est arrivée d'une tête de Varane, ce patron de la défense dont le calme et l'assurance à son jeune âge sont sources d'espoirs pour ce Championnat d'Europe qui se profile dans un an et demi et qui sera encore le fil rouge de 2015.

