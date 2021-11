Paris (AFP). Un collectif d'ONG veut briser le tabou du manque de toilettes

Le manque d'accès aux toilettes, qui touche 2,5 milliards de personnes dans le monde, est "un tabou qu'il faut briser", ont estimé mardi la Coalition Eau, un collectif d'ONG, et le Secours Islamique France, à la veille de la Journée mondiale des toilettes. Des WC avec une cabine transparente trônent depuis dimanche sur l'esplanade du Centre Georges Pompidou à Paris, dans le cadre de l'opération "Parlons Toilettes" destinée à alerter sur le manque de sanitaires dans le monde, a expliqué Kristel Malègue, coordinatrice de la Coalition Eau. En 2014, "un milliard de personnes" font leurs besoins "en plein air", a-t-elle ajouté, et 2.000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies diarrhéiques, causées par l'absence de toilettes, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'Inde et l'Afrique subsaharienne sont les régions les plus touchées et les femmes sont les plus exposées. Un tiers d'entre elles dans le monde sont confrontées au harcèlement ou aux agressions faute de pouvoir faire leurs besoins à l'abri, en sécurité. "On parle souvent des questions d'eau et d'assainissement, mais jamais des toilettes, a dénoncé Rachid Lahlou, président du Secours Islamique France. Les Etats considèrent que cela relève de la sphère privée et ne mettent jamais de plan national en oeuvre". Le problème n'épargne pas la France, a souligné M. Malègue. "On estime à 2 millions le nombre de personnes qui ont un accès difficile à l'eau, et une centaine de milliers qui n'ont pas d'accès du tout", a-t-elle dit, "même s'il n'existe pas de chiffres précis". Les deux organisations ont lancé une pétition en ligne pour demander au gouvernement français d'augmenter de 40 millions d'euros l'aide publique au développement pour l'accès à l'eau et l'assainissement, reconnu comme droit de l'Homme en 2010 par l'ONU.

