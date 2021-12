SM Caen : Alexis Thébaux toujours incontestable dans sa cage

Dans la cage caennaise, la titularisation du gardien Alexis Thébaux n'est pour l'instant pas remise en cause malgré les mauvais résultats du Stade Malherbe en ce moment et les six buts encaissés lors des deux derniers matchs. Il réalise un bon début de saison, dans la continuité de sa bonne année en Ligue 2 l'année dernière. Malgré tout, son tacle maladroit qui provoqua le pénalty décisif contre Alres-Avignon en championnat samedi dernier, prouve qu'il a encore beaucoup de chose à apprendre. C'est lui qui en parle le mieux : "je peux faire beaucoup, j'ai une grosse marge de progression et du coup avec Frédéric Petereyns on travail pour ça". Il ajoute que c'est notamment sur le plan de la concentration qu'il doit le plus travailler.

On doit être plus libéré à domicile

Né aux Sables d'Olonnes en Vendée, il est arrivé en 2007 à Malherbe en provenance de Dijon, après une année passé en National à Cherbourg. Ravi de goûter à la Ligue 1 pour la première fois à 25 ans, il dit refuser de choisir ces matchs et les apprécie tous à leur manière. "Je suis un compétiteur, alors quelque soit le match, je veux le jouer, même si c'est forcment plus sympa d'aller jouer au Vélodrome ou à Saint-Etienne, plutôt qu'à Valenciennes", assure-t-il.

Malherbe n'a plus gagné à domicile depuis le 15 août. Nous lui avons demandé si une certaine pression s'était installée depuis au stade Michel d'Ornano, alors que les Caennais défieront Lille samedi soir. "Non au contraire, il n'y a pas à être mal çà l'aise à la maison, on doit être tranquille et libéré" prévient-il. Esperons pour lui et ses coéquipiers qu'il dise vrai, et que les Rouge et Bleu parviennent à prendre les trois points de la victoire, car la zone de relégation se rapproche dangereusement.

> Audio : la chronique radio "Tendance Malherbe" sur Alexis Thébaux diffusée le 11 novembre 2010 sur Tendance Ouest.