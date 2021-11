Paris (AFP). Circulation: les morts sur les routes en forte hausse de 13,6%

Le nombre des morts sur les routes de France a enregistré une forte hausse, de 13,6%, en octobre, avec 350 personnes tuées contre 308 en octobre 2013, a annoncé mardi l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Si la tendance se confirme, 2014 se profile donc comme une année de hausse, "la première remontée de la mortalité routière après douze années de baisse ou stagnation", souligne l'ONISR dans un communiqué. Cette hausse sensible frappe tous les usagers de la route, et particulièrement les piétons et les cyclistes qui "paient cette année un tribut particulièrement lourd, avec une évolution de la mortalité cumulée sur 12 mois respectivement de +7% et +6%", souligne l'ONISR. Sur les douze derniers mois, le nombre des personnes tuées a augmenté de 2%, le nombre des blessés de 1% et celui des personnes hospitalisées de 2,9%. "Face à ce constat, il appartient à chacun d'avoir conscience de sa responsabilité citoyenne et de réagir pour faire reculer le nombre de vies sacrifiées sur les routes. Dans ce combat quotidien, les forces de l'ordre continueront à jouer pleinement leur rôle", prévient la Sécurité routière.

