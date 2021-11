Sydney (AFP). Hollande en Australie, signe d'un réchauffement des relations

Le président français François Hollande est arrivé mardi en Australie pour une visite officielle de deux jours, signe d'un réchauffement spectaculaire de relations marquées au fer rouge une vingtaine d'années plus tôt par la dernière campagne d'essais nucléaires français dans le Pacifique sud. Jamais encore un président français ne s'était rendu en Australie pour une visite officielle. Ses hôtes ont donc déroulé le tapis rouge sous les pas de François Hollande, reçu avec les égards protocolaires d'une "visite d'Etat". Vingt-et-un coups de canons ont retenti pour saluer son arrivée dans le cadre grandiose de la baie de Sydney, avec en toile de fond le célébrissime opéra de la ville. Entrant dans le vif du sujet, François Hollande, a vanté devant les milieux d'affaires australiens les entreprises françaises et tout particulièrement Arianespace dont une fusée avait lancé 10 ans plus tôt la sonde Philae, partie à la rencontre de la comète Tchouri. "Ca c'est Arianespace, ça c'est l'Europe, ça c'est la France", s'est-il exclamé. "Plus de 400 entreprises françaises emploient près de 100.000 personnes" en Australie où s'installent "de nombreux Français, jeunes le plus souvent, cadres de bon niveau", a-t-il rappelé. Adepte de la "diplomatie économique", le président Hollande est venu en Australie accompagné d'une délégation d'entreprises françaises parmi lesquelles, outre Arianespace, la SNCF, Vinci, GDF Suez, LVMH, DCNS et Safran. - "Voyeurisme de la barbarie" - Mercredi, le président français et le Premier ministre australien, Tony Abbott, se retrouveront à plusieurs reprises pour évoquer, parmi de nombreux autres dossiers, les crises internationales et notamment l'Irak où les forces armées françaises et australiennes sont engagées au sein d'une même coalition internationale contre le groupe Etat Islamique (EI). Les deux pays partagent une même préoccupation face aux combatants étrangers qui ont rejoint les rangs de cette organisation en Syrie ou en Irak. La question sera sans nul doute abordée alors qu'ils joignent leurs efforts, notamment en matière de renseignement, et qu'une actualité brûlante ravive les inquiétudes. Au moins un Français est soupçonné d'avoir pris part à la décapitation de prisonniers, filmée par l'EI dans une vidéo diffusée dimanche et qualifiée par François Hollande de "voyeurisme de la barbarie" dans l'avion qui le menait en Australie. Quant aux autorités australiennes, elles ont annoncé début novembre que plus de 70 Australiens soupçonnés de vouloir rejoindre les rangs jihadistes avaient été privés de leur passeport. La visite de François Hollande revêt aussi une dimension symbolique avec le centenaire de la Première Guerre mondiale dans un pays où le souvenir des faits d'armes des troupes australiennes, jusque sur les champs de bataille de la Somme (nord de la France), est soigneusement entretenu. "Je sais ce qu'un pays commme la France doit à l'Australie", a-t-il ainsi souligné dès son arrivée. Le président français et son hôte commémoreront le sacrifice des soldats australiens lors d'une cérémonie au "War Memorial" de Canberra où ils prendront tous deux la parole. Sur les 332.000 engagés volontaires australiens de la Grande Guerre, quelque 45.000 sont tombés sur les champs de bataille de France et de Belgique. François Hollande ira également à la rencontre de la communauté française, mardi soir à l'Opéra de Sydney. L'Australie fait figure d'Eldorado pour nombre de jeunes français. Ils sont ainsi quelque 26.000 à avoir obtenu un visa de "vacances-travail" cette année. Le président dînera dans la foulée avec quelques-uns d'entre eux, créateurs d'entreprises innovantes. Quasiment rompu en 1995 et 1996 en raison de la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique sud, le lien entre la France et l'Australie a été renoué progressivement à la fin des années 90 avec la participation des forces armées française à une opération de l'ONU sous commandement australien. "Aujourd'hui, l'épisode des essais nucléaires est oublié", assure ainsi un diplomate français.

