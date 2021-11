Le procès de la maltraitance animale, devant le tribunal correctionnel d'Alençon

Le couple s'est d'abord installé dans l'Orne, depuis 1998 à Ciral. Ce sera ensuite une fuite en avant, selon le directeur-adjoint DDCSPP de l'Orne, autrement dit : les services vétérinaires.

Il explique que les contrôles ont révélé des chiens décharnés, avec « seulement la peau sur les os », pleins de poux, dans l'obscurité, dans la boue.

Face aux mises en demeure, jamais le couple n'a mis ses installations aux normes. A chaque fois, il a préféré acquérir de nouvelles installations, dans la Manche, puis dans la Mayenne, pour fuir les contrôleurs ornais.

Mais finalement, c'est la saisie de quelques 200 chiens, dans un état pitoyable; mais le couple en a caché une soixantaine d'autres pour continuer malgré tout, son activité.

Une américaine, propriétaire de chiens de race, a même fait le voyage à Alençon, exprès, du Texas, pour raconter au tribunal : le calvaire de ses animaux.

La procureure a requis 8 mois de prison avec sursis pour le couple, plus de 80.000€ d'amendes et de dommages et intérêt, la saisie de tous les animaux qui resteraient encore en sa possession, et l'interdiction d'exercer une profession avec des animaux, pour 5 ans.

Ni le couple, ni leur avocate, ne se sont présentés à l'audience. Les associations « Assistance aux animaux », « SPA », et « 30 millions d'amis », sont parties civiles à ce procès.

Le tribunal rendra son délibéré le 17 décembre prochain.