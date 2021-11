Un robot médical qui range 1000 médicaments à l'heure à Rouen

Jusqu’en juillet dernier, à la pharmacie centrale du CHU de Rouen, une quinzaine de préparateurs s’échinait à trier, ranger et sortir des médicaments d’étagères. Un travail pénible qui a pour partie disparu. La cause : l’arrivée d’un robot - constitué de six bras articulés - faisant ce travail.



60 000 boîtes triées

Valérie Pelletier, pharmacienne responsable de l’approvisionnement en produits de santé, explique comment travaille ce robot : “Nous scannons le code-barre d’un médicament et le mettons sur un tapis roulant. Le robot prend le produit et le range selon son volume.” Le robot fait de même pour sortir les médicaments à destination des unités de soin du CHU. La productivité de la machine donne le vertige : “Elle range en moyenne 1 000 boîtes par heure !” En tout, les six étagères accueillant les produits triés par le robot abritent 60 000 boîtes. Autre avantage : le robot repère les produits bientôt périmés et les sort des étagères tout en assurant leur réapprovisionnement.

Seuls quelques préparateurs travaillent toujours dans la pharmacie : les autres ont été affectés aux différentes unités de soin. Les mêmes qui commandent chaque matin leur lot de médicaments au robot.