Résurrection du logiciel de suivi équestre

Le groupe OCEAN, société de services informatiques spécialisée dans le milieu équestre, s’est attelé il y a une dizaine d’année, à la mis en place d’un nouveau logiciel : O-HARAS. Il s'agit d'un carnet de santé informatisé pour tout suivre de chaque cheval des adhérents dans toute la France. Toutes les infos y sont répertoriées : administratives, sanitaires, la reproduction, les performances… Une véritable centralisation du savoir et des évènements de chaque animal.

OCEAN battait de l’aile depuis un peu plus d’un an. Son directeur, Jean-Marc Zuinghedau, a donc décidé d’en céder la gérance au groupe LMG – entreprise web familiale – dirigée par Cyril Mastromichele.

Un véritable nouveau départ

Si le gérant d’OCEAN cède sa casquette, il en reste néanmoins le principal décideur. Toutefois, cette cession auprès de LMG donne un nouveau souffle, et pour le groupe, et pour le logiciel. C’est un nouveau réseau qui se crée et s’étend, grâce au soutien de tous les clients et proches de Jean-Marc Zuinghedau. « Tous ces messages et l’engagement de chacun, au sein d’OCEAN comme de LMG, est une véritable source d’énergie et de force. On a su combiner tous nos savoir-faire pour repartir encore plus fort que dans les débuts d’O-HARAS. », confie-t-il. Il est évident pour tous les membres de cette nouvelle association que le logiciel O-HARAS et tout ce qui l’entoure a de beaux jours devant lui.

PRATIQUE Infos sur O-HARAS