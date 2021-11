La Glacerie : ils disent oui aux circuits courts de La Ruche

C'est une nouvelle façon de consommer qui est très développée en région parisienne, et qui existe déjà à Saint-Lô : le Nord-Cotentin a désormais lui aussi sa "Ruche qui dit Oui" !

Une "ruche" s'est ouverte à La Glacerie depuis fin octobre dernier, en partenariat avec la municipalité qui met à disposition la salle Montmartre tous les jeudis soirs. Le principe, c'est de consommer des produits locaux de qualité, grâce à un lien direct entre l'acheteur et les producteurs.

Paiement en ligne

Les consommateurs sont invités à commander sur internet les produits qu'ils souhaitent acheter, que ce soit de la viande, des laitages, des légumes ou même des confitures ou du cidre, via un paiement sécurité sur le site de la Ruche qui dit Oui. Le jeudi suivant, ils n'ont plus qu'à passer chercher leurs courses à La Glacerie, où les producteurs les attendront pour leur remettre leurs produits et connaître leurs attentes. Sur place, aucun échange d'argent puisque tout est payé en ligne. L'inscription sur le site est gratuite et il n'y a aucune obligation de commander chaque semaine.

Les producteurs de La Ruche de La Glacerie sont pour la grande majorité installés dans le Cotentin, comme l'explique Catherine Salmont, référente pour la Ruche de La Glacerie :

Une nouvelle clientèle

Les producteurs reversent une commission de 16% à La Ruche qui dit Oui sur leurs ventes. Pour eux, cette organisation permet de toucher de nouveaux clients. "Nous vendons aussi directement à la ferme, à Surtainville, mais la clientèle de Cherbourg ne va pas se déplacer chaque semaine chez nous" explique Anne-Laure Gaumain. Arthur Laisné a repris une exploitation laitière à Portbail il y a un an, il ne vend pas à la grande distribution : "Nous faisons les marchés sur Portbail et Barneville mais pas sur Cherbourg. Et puis c'est intéressant de rencontrer des gens qui veulent consommer autrement".

Pratique. La Ruche qui dit Oui, inscription/commande en ligne et distribution tous les jeudis de 17h30 à 19h, salle Montmartre à La Glacerie

