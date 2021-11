A la découverte du "boomerang gaulois" d'Urville

Cela fait cinq ans que l'archéologue des Pieux Anthony Lefort et son équipe fouillent la plage d'Urville-Nacqueville et ses environs. Un ancien port gaulois, qui commerçait avec l'Angleterre. Outre une nécropole et un village, de nombreux objets ont été mis au jour : des restes d'amphores, des bijoux, des pièces de monnaie... et un "boomerang gaulois" !

"Il s'agit plutôt d'un bâton de jet, indique Anthony Lefort, car le boomerang est celui qui revient au lanceur." La découverte remonte à 2010 et un récent article sur le blog spécialisé dans l'archéologie du journal Le Monde a fait remonter cette découverte au premier plan.

Anthony Lefort était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, samedi 15 novembre, à l'occasion des rencontres annuelles sur l'Histoire de la Hague :