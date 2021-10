Badminton : le MDMSA impuissant face à Aix-en-Provence

Après un nul initial à Talence, le MDMSA a inauguré sa saison à domicile par une défaite face à Aix, vice-champion de France 2014 et 3e club européen la même année. La rencontre a pourtant bien commencé pour les Normands avec une victoire de Natalia Perminova face à Petya Nedelcheva.

Mais les choses se sont ensuite gâtées : Angélique Guilloux s'incline avant qu'Antoine Bebin n'abandonne en cours de match pour cause de blessure. Sylvain Ternon offrit bien un second point à son équipe pour égaliser à 2-2, avec une victoire face à Tanguy Citron, mais ce succès n'est qu'une illusion. Les Normands ne remporteront plus un match.

Antoine Bebin ne put tenir son rôle dans le double mixte qui déclara donc forfait. Le double dame constitué de Sarah Vauzelle et Angélique Guilloux, le double mixte composé de Sylvain Ternon et Natalia Perminova et Maxime Michel en simple n'ont rien pu faire. Les Normands s'inclinent 6-2.