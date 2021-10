Football: le FC ROuen enchaîne à domicile

En effet, les Rouennais enchaînent une deuxième victoire à domicile d’affilée dans un match qui s’est joué à la toute fin de rencontre pour les Diables rouges.

Si ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque au cours de la première mi-temps, les rouges et blancs attendent les dernières minutes du match pour égaliser à la 87e minute par Vincent puis inscrivent le but de la victoire deux minutes plus tard avec Gomis (89e).

Au classement, les Rouennais restent deuxième derrière Evreux victorieux de son match 3-0 contre Frileuse.

Prochaine rencontre le dimanche 23 novembre contre Oissel.