SM Caen : N'Diaye ne se décourage pas

Le jeune homme de 25 ans traverse pourtant une période compliquée, peut-être la plus noire de sa carrière de footballeur. Arrivé en fin de contrat avec le Stade Malherbe en juin dernier, il a passé plusieurs mois sans club, malgré des contacts avec Bastia puis Gueugnon, avant de revenir là où beaucoup de choses ont démarré pour lui : Mondeville. 'Je jouais ici avant de rejoindre Malherbe (en 2006), explique-t-il. Dans un premier temps, le club a accepté que je m'entraîne ici pour garder la forme, et en octobre j'ai signé un contrat amateur."

Malgré un niveau de compétition bien plus bas que celui qu'il fréquentait auparavant, le Franco-Mauritanien a gardé la même approche du football : "je m'entraîne tous les jours, comme avant, et j'ai toujours une mentalité professionnelle". Oumar N'Diaye, qui vit actuellement du chômage, n'a pas perdu espoir de retrouver le haut niveau.

"Je me suis mis d'accord avec le club pour pouvoir partir à tout moment si on me contacte. Ce n'est pas évident à vivre cette situation, mais je vais mieux moralement depuis que j'ai réintégré une équipe. Je ne doute pas. Je n'ai pas perdu mes qualités."