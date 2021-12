Je vais vous parler du film « L'homme qui voulait vivre sa vie », un film d'Eric Lartigau avec Romain Duris et Marina Foïs.



Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de vivre sa vie.



Quand on lit ce résumé , on se dit que ce film montre l'accomplissement d'un homme, qu'on le verra s'épanouir et ouvrir ses ailes. Certes, mais la réalité est entourée de couleurs sombres, très sombres. Un film pas très joyeux, pessimiste et triste. Il n'empêche qu'il est intelligent et intéressant.

Le personnage principal en lui même, Paul, est assez fade. Son caractère ne nous permet pas de nous attacher, on ressent même une certaine distance. Mais le jeu de Romain Duris est bluffant. D'un regard, d'une expression, on ressent la peur et le doute qui assaillent cet homme. Alors on regarde. On veut en savoir plus. Le film nous entraine donc dans son sillage, et on reste surpris quand ça s'arrête. Un petit goût bizarre: la fin est brutale et laisse le spectateur avec pas mal de questions.

Un film qui ne remontera donc pas le moral mais qui captive le spectateur. Un jeu d'images soignées, normal dira t'on pour un film autour de la photo. A apprécier pour passer un moment posé.

L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est depuis mercredi au cinéma.