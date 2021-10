Le lycée Laplace fait lumière sur ses oeuvres d’art

C’est devant la statue de Paul Niclausse, l’Abondance, que Patrick Dairain, proviseur du lycée Laplace et Pascale Cauchy, vice-présidente de la Région Basse-Normandie en charge de la culture et du patrimoine, ont inauguré de nouveaux cartels. Arrivant après ceux du lycée Julliot de la Morandière à Granville, ils permettent d’en savoir plus sur les œuvres d’art des lycées de la région. Ils redonnent ainsi de l’intérêt à des œuvres qui, avec le temps, se fondent dans le décor. C’est ce qu’a souligné Pascale Cauchy : “cette opération redonne des yeux aux gens“.

Promulguée en 1951, la loi du 1% artistique impose de réserver 1% du coût total des travaux à l’acquisition d’œuvres d’arts spécialement réalisées par des artistes vivants. Le but est de soutenir la création artistique. 60 ans après, l’Inventaire du Patrimoine culturel de Basse-Normandie a chargé Sabrina Blanchet de recenser les œuvres d’art présentes dans les 67 lycées publics de la région. Dans chaque département, un lycée est choisi pour héberger une exposition.

Pratique.

Exposition accessible sur rendez-vous du 14 au 21 Novembre.

Tél. 02 31 93 04 30

Site web : http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr