Kiev (AFP). L'Ukraine va retirer tous les services publics de l'Est séparatiste

Le président ukrainien Petro Porochenko a ordonné dimanche le retrait de tous les services publics des régions sous contrôle des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. Dans un décret, M. Porochenko ordonne au gouvernement de prendre des mesures d'ici une semaine "pour mettre fin aux activités des entreprises, institutions et organisations étatiques dans les divers territoires où l'opération antiterroriste est conduite". Cette décision s'applique aux services publics tels que les écoles, les hôpitaux et les secours, a expliqué à l'AFP un haut responsable ukrainien sous le couvert de l'anonymat. "C'est une mesure décisive, c'en est fini des petits jeux", a dit le haut responsable. "Toutes les structures que l?État finance là-bas seront retirées". "Les fonds (ainsi économisés, ndlr) seront distribués sous forme d'aide humanitaire pour ces régions", a-t-il précisé. Le décret présidentiel est une conséquence des élections tenues dans les régions séparatistes le 2 novembre au grand dam de Kiev. Deux jours après le scrutin, M. Porochenko avait annoncé que l'Ukraine était désormais "contrainte" à durcir le ton et à "isoler" militairement et économiquement la zone sous contrôle des rebelles "afin de ne pas permettre à ce cancer de s'étendre"

