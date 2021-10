Kiev (AFP). Ukraine: cinq civils, dont deux enfants, tués par un tir d'artillerie dans l'Est

Cinq civils, dont deux enfants, ont été tués par un tir d'artillerie contre Gorlivka, une ville tenue par les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé samedi les autorités municipales. Selon la municipalité, 12 civils ont été blessés dans ces bombardements dont l'origine n'a pas été précisée et qui se sont produits vendredi soir dans un quartier résidentiel de cette localité située à 30 km au nord de Donetsk, bastion des séparatistes. Un peu plus tôt, les autorités ukrainiennes avaient annoncé la mort de trois soldats supplémentaires dans des combats entre l'armée et les rebelles, portant à sept le nombre de militaires morts au cours des dernières 24 heures. Dix autres soldats ont été blessés, ont-elles ajouté. Les bombardements ont par ailleurs repris dans la matinée autour de l'aéroport de Donetsk, épicentre depuis des mois des affrontements entre troupes loyalistes et rebelles, a rapporté un journaliste de l'AFP sur place. Ces violences surviennent alors que la crise ukrainienne devait occuper une place majeure au sommet des dirigeants du G20 qui s'annonce très tendu ce week-end à Brisbane en Australie. Grande-Bretagne et Australie ont vivement critiqué vendredi l'action de la Russie dans la crise ukrainienne, l'Otan ayant confirmé deux jours plus tôt l'entrée de troupes et équipements militaires russes dans l'est du territoire ukrainien, ce que Moscou dément. Le président russe Vladimir Poutine, arrivé vendredi à Brisbane, a mis en garde contre la formation d'éventuels "nouveaux blocs". Les hostilités ont gagné en intensité depuis les élections organisées le 2 novembre dans les zones séparatistes, rendant de plus en plus virtuelle une trêve conclue le 5 septembre entre armée ukrainienne et séparatistes et nourrissant au sein de la communauté internationale les craintes d'un embrasement dans la région. Plus de 4.000 personnes sont mortes depuis le début du conflit en avril.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire