Le tremplin des jeunes talents

Pour développer leur concept unique en son genre, l'équipe s'est installée à Caen en juillet 2010.

Cette société de production de spectacles développe la promotion locale de toutes les musiques actuelles confondues, la création d'événements (festivals, programmations, concepts) pour des sociétés, des mairies et collectivités territoriales. Actuellement, l'entreprise compte une vingtaine d'artistes dans son catalogue dont quatre régionaux, un de Haute-Normandie, quatre d'autres régions de France et des artistes internationaux (Suède, Québec, Californie, Afrique du Sud, etc). Le 24 novembre prochain, ses équipiers seront sur Paris pour promouvoir La Maison Tellier, qui sera également en concert au BBC le 16 décembre prochain, après avoir accompagné le groupe The Amplifetes le 12 novembre, toujours au BBC, dans le cadre du festival des Boréales.

Pratique : 15 place de la Mare, tél. 09 81 93 68 96. www.dakatour.com



