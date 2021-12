Quai n°8, sur les bords de l'Orne

Aux murs, la phrase du jour écrite sur ardoise, des bibelots en tous genres et de vieilles photos. Le décor est planté. C'est un établissement qui sert avant tout le midi, à l'exception des jeudi et vendredi soir. Un peu à l'écart du centre-ville, au bord de l'Orne, il attire les bons-vivants et cultive en famille l'art de la 'bonne franquette”.

Xavier, le fils, est à l'accueil et au service. Disponible et sympathique, il sait s'adapter aux clients. Alain, le père, est aux fourneaux pour des plats du terroir simples mais délicieux.



La formule à 10,50 € proposait, le jour de ma visite, une salade composée, un “mixed grill” de viandes et une mousse au chocolat. Le verre ou le pichet de vin est affiché à des prix aussi raisonnables. De même que les entrées, autour de 4 euros ou les salades plus copieuses de 5,50 € à 8,50€.

Vous préférez la carte ? En plat, vous aviez le choix entre un blanc de volaille, un filet mignon au caramel ou encore un confit de canard, accompagnés de haricots frais, tomate à la provençale et des frites. J'ai opté pour ce dernier (12,50€).

Bonne quantité, bonne qualité et une addition douce au final : sans hésiter, j'y reviendrais volontiers.



Pratique : Le Quai n°8, au 8, Quai Amiral Hamelin. Tél. 02 31 82 26 55



