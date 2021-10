Deux mineurs coursent une femme pour lui voler son sac à main au Havre

L'interpellation a été permise par la vidéosurveillance. Les services de vidéoprotection de la ville ont en effet alerté les policiers après avoir étudié l'étrange comportement de deux jeunes hommes, en train de suivre une femme à distance et tentant d'ouvrir sur leur chemin les portières de tous les véhicules stationnés.

La BAC se rend sur place et commence à surveiller les suspects. Arrivés dans une zone d'ombre, ils se mettent à courser la jeune femme, à l'agripper, à la faire tomber au sol puis à voler son sac à main. La victime se met à crier et la BAC prend alors en chasse les deux suspects, rapidement interpellés. Agés de 15 et 17 ans, tous deux habitant au Havre, ils ont été placés en garde à vue. La victime, elle, ne souffre que de quelques plaies à la main.