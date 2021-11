Près de 7 000 jeunes investissent la prairie de Caen

Le 25e cross scolaire du Conseil général du Calvados se déroule ce mercredi 19 novembre. Jean-Pierre Richard, président du Comité d’organisation, tient à cet événement.

25e anniversaire cette année. Un quart de siècle, ça témoigne du succès de l’opération...

“Nous aurons encore cette année 6 800 inscrits. Il s’agit d’enfants scolarisés en CE2 et jusqu’au lycée. C’est véritablement pour nous la plus grande manifestation locale au niveau du sport et du rassemblement de tous les scolaires du Calvados.”

2014 est une année particulière sur le département. Allez-vous en profiter pour surfer sur le n°14 ?

“Dans l’année So14, tellement Calvados, nous allons proposer à tous ces élèves 14 animations différentes, en plus de la partie cross. Que ce soit le matin pour les primaires ou l’après-midi pour les collégiens ou les lycéens, ils pourront participer à ces animations qui ont une base sportive essentiellement.”

Le grand public est-il invité à la fête ?

“Bien sûr. Parents, grands-parents, sont invités à participer à cette journée pour accompagner, ou d’autres personnes, par simple curiosité. N’oublions pas que c’est la troisième manifestation scolaire la plus importante de France.”