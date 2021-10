N'Djamena (AFP). Tchad: ouverture du procès de complices présumés d'Hissène Habré

Le tribunal de N'Djamena, réuni en session criminelle spéciale, a ouvert vendredi le procès pour "assassinats" et "tortures" de 29 complices présumés de l'ex-président Hissène Habré, renversé en 1990, inculpé de crimes contre l'humanité et détenu à Dakar, a constaté un correspondant de l'AFP. "C'est un procès historique que les Tchadiens attendent depuis longtemps", a déclaré à l'ouverture solenelle de l'audience le procureur général de N'Djamena, Bruno Louapambé Mahouli, ajoutant, avant d'ordonner une brève suspension de séance: "le procès sera équitable et juste pour permettre aux Tchadiens de comprendre que l'appareil judiciaire n'est pas une machine à répression".

