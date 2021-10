Rouen : un conducteur de la TCAR s'asperge d'essence pour s'immoler

Cet homme de 45 ans, en conflit avec sa hiérarchie depuis un accrochage avec un bus qu'il conduisait il y a trois semaines, a tenté de s'immoler en se versant cinq litres d'essence sur le corps et le visage avant de sortir un briquet.

Témoin de la scène, un de ses collègues est alors intervenu pour le plaquer au sol et le conduire de force sous une douche, avec le renfort d'un second collègue. Les pompiers sont arrivés sur place. Les deux témoins et la victime ont été conduits au CHU de Rouen pour des examens et une prise en charge psychologique.