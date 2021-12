Caen à l'international : les associations de solidarité internationale se regroupent

A partir du 12 novembre, l'Hôtel de Ville accueille l'exposition 'L'éloge de la Roumanie�, tandis que 'Les grandes réalisations européennes� trôneront dans l'Abbaye aux Hommes, et 'Regards croisés� au Niger et en Normandie au Musée de Normandie.



L'après-midi de samedi 13 novembre est aussi entièrement consacré à l'événement, au Passage du Grand Turc. Dès 13h, le groupe de musique klezmer Mazel Combo jouera au coeur de la ville, suivi par un spectacle de la compagnie Si Senior puis d'une lecture de contes étrangers. Nouveau concert amérindien à 16h puis de country à 17h. C'est à nouveau la compagnie Si Senior qui cloturera la journée, juste avant l'apéritif de la Ville.



Pratique : Jusqu'au 30 novembre. Programme sur www.ville-caen.fr



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire