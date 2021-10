Paris (AFP). La Maison de la Radio fête sa réouverture avec 3 jours de live

En avant la musique! Les deux orchestres de Radio France ouvrent vendredi soir avec Wagner, Mozart et Prokofiev le nouvel Auditorium, clou de la réouverture de la Maison de la Radio après 5 ans de travaux. Plus de 10.000 visiteurs - dont le Premier ministre, Manuel Valls, et la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, pour le concert de gala vendredi - sont attendus sur trois jours dans le grand hall et les espaces rénovés, parmi lesquels le célèbre studio 104. L'incendie intervenu le 31 octobre au 8e étage encore en travaux n'a pas compromis la fête. Toutes les antennes participent, avec des émissions en public à partir de vendredi matin et la retransmission en direct par France Musique des cinq grands concerts du nouvel Auditorium. Le nouvel écrin de Radio France n'attend plus que son grand orgue, qui sera installé en 2015. Situé sur l'emplacement des anciens studios 102 et 103, l'Auditorium est conçu en forme d'arène, les spectateurs entourant l'orchestre, comme à la future Philharmonie de Paris. Aucun spectateur n'est à plus de 17 mètres de l'orchestre. Ses dimensions sont plus modestes que celles de la salle qui abritera la Philharmonie (1.460 places au lieu de 2.400). Son architecture l'apparente à un gros tonneau, tout en profondeur et entièrement lambrissé de boiseries (cerisier, bouleau, hêtre) choisies pour leur qualité de réverbération. Radio France a fait appel au célèbre acousticien Yasuhisa Toyota, qui intervient également pour la Philharmonie, dont l'ouverture est prévue deux mois plus tard, le 14 janvier. Les deux nouvelles salles, situées l'une dans l'ouest de Paris et l'autre à l'est, dans le parc de la Villette, devront rivaliser d'imagination pour attirer les spectateurs alors que la musique classique peine à renouveler un public vieillissant. Mais elles devraient combler les mélomanes, aucune salle parisienne ne proposant actuellement une acoustique exceptionnelle. Le concert d'inauguration de vendredi soir, complet depuis plusieurs jours, permettra de juger sur pièce. L'Orchestre National (le premier orchestre symphonique permanent créé en France, en 1934) ouvre le bal avec une oeuvre moderne, d'Henri Dutilleux, décédé l'an dernier, l'ouverture de "Tannhaüser", de Wagner, un extrait du "Chevalier à la Rose", de Strauss, et le fameux Boléro de Ravel. - Rue traversante - Le deuxième orchestre de la maison ronde, le "Philharmonique" enchaînera avec Prokofiev (Roméo et Juliette), Mozart (Ave verum corpus, avec le choeur de Radio France) et "Daphnis et Chloé", de Ravel. Dans le même temps, au studio 104, Jacques Higelin et Mahut font une lecture musicale de Federico Garcia Lorca, et à 22H00, le "Jazz club" est en public dans l'Agora. Un studio a été installé dans l'Agora, une place dotée d'un puits de lumière située au coeur de la maison ronde. Les travaux de désamiantage et de rénovation (350 millions d'euros) ont en effet été l'occasion d'ouvrir le "camembert", créant une "rue traversante" menant à l'Agora. A terme, des restaurants et une librairie doivent ouvrir. Les travaux ne seront complètement terminés qu'en 2016. Côté animations, un atelier famille où les enfants peuvent s'initier au journalisme "dans les conditions du direct", organisé par France Info, des expositions et un "battle de pianos" permettant à deux pianistes de s'affronter via le jeu "street fighter", des stands permettant de s'improviser journaliste pour la météo marine ou les commentaires de foot. Parmi les concerts phares du week-end, La symphonie fantastique, de Berlioz, est donnée avec Myung-Whun Chung à la baguette, samedi à 11H00. A 20h, place à l'opéra "de Carmen à Gershwin", avec le choeur et la voix de velours de la Québécoise Marie-Nicole Lemieux. Une soirée "DJ sets" est organisée par Le Mouv au 1er étage samedi soir, et le dimanche soir un "tribut à Nina Simone" au studio 104 avec France Inter. Inscriptions: maisondelaradio.fr

