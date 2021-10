Londres (AFP). Masters de tennis: Federer humilie Murray 6-0, 6-1

Qualifié avant de jouer pour sa 12e demi-finale du Masters, le Suisse Roger Federer a ridiculisé et éliminé Andy Murray (6-0, 6-1), jeudi lors de la 3e et dernière journée du groupe B à Londres. Si le Suisse de 33 ans aura vraisemblablement du mal à détrôner le Serbe Novak Djokovic, dans une forme encore plus éclatante que lui, pour devenir le plus vieux N.1 mondial en fin de saison, il n'est en revanche plus très loin de finir la saison dans la peau du dauphin le plus âgé, son rang actuel, après avoir désormais égalé le record de Lendl de participations dans le dernier carré. Murray égale lui son pire revers sur le circuit, qui remontait à une défaite à Miami contre Djokovic (6-1, 6-0).

