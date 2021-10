Montévrain (France) (AFP). Le tigre court toujours en région parisienne, les recherches allégées

Les opérations de recherche pour capturer un tigre en liberté, aperçu jeudi matin en Seine-et-Marne mais qui reste introuvable, sont allégées pour la nuit mais repartiront de plus belle vendredi matin. "Les battues vont être suspendues pour la nuit et jusqu'à l'aube. L'hélicoptère équipé d'une caméra thermique continuera, lui, de tourner jusqu'au lever du jour", a déclaré une source préfectorale. En début de soirée, sept camions de la gendarmerie transportant plusieurs dizaines de gendarmes ont quitté les lieux, selon un journaliste de l'AFP, après plusieurs heures de recherche infructueuse. Depuis jeudi matin, plus d'une centaine d'hommes sont mobilisés pour cette traque à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris. Une vaste battue a été organisée dans l'après-midi avec une trentaine de gendarmes dans une zone boisée grande comme quatre à cinq terrains de football, entre Montévrain et la commune voisine de Chessy. Mais, en dépit de "recherches approfondies", elle s'est soldée par un échec, a reconnu le sous-préfet de Torcy, Frédéric Mac Kain. Près de douze heures après la première alerte, la bête, dont l'origine reste pour la police un mystère, court donc toujours. L'hélicoptère a cru repérer l'animal dans cette zone, et des empreintes, identifiées comme pouvant appartenir à un tigre, y ont été retrouvées, a précisé le sous-préfet. La préfecture et les spécialistes intervenus jeudi se sont montrés catégoriques: les photographies et les analyses des empreintes confirment qu'il s'agit bien d'un tigre. Par le passé, plusieurs alertes semblables ont finalement abouti à la conclusion que l'animal repéré était en fait un gros chat. - 'Je crois que j'ai vu un lynx' - La chasse au tigre en liberté est notamment compliquée par son penchant pour les siestes. Il peut par exemple s'endormir sur une branche d'arbre et, immobile, demeurer de longues heures inaperçu, a fait valoir une source proche des opérations. Ce spécimen d'une espèce protégée doit être capturé de préférence vivant. "Dans la mesure du possible, on essaie de l'endormir. S'il se montre dangereux ou agressif, l'ordre sera donné de l'abattre", a expliqué la préfecture. Un chien d'ours de Carélie, canidé spécialisé dans la chasse à l'ours et au gros gibier, a également été lancé sur les traces du félin, une bête dont le poids est estimé à 70 kg, selon le maire de Montévrain, Christian Robache. Par mesure de précaution, les autorités continuent de "préconiser le confinement" aux habitants de cette ville et des communes voisines. Plus tôt dans la journée, il leur avait été conseillé de prendre la voiture pour aller chercher leurs enfants à l'école. Evasion d'un cirque, fuite d'un zoo, bête détenue illégalement par un particulier? Les autorités cherchent aussi à savoir d'où l'animal s'est échappé. Le Parc des Félins, à Nesles, à une trentaine de kilomètres de Montévrain, et un cirque passé récemment dans les environs ont été interrogés, mais aucune perte d'animal n'a été rapportée. Ce cirque, installé sur le parking du supermarché, en est parti il y a quelques jours, mais "n'avait pas de tigre", a ajouté M. Robache. Montévrain est aussi à deux pas de Disneyland Paris, mais la fuite du tigre n'a a priori pas de rapport avec le parc d'attraction, de source proche de l'enquête. La première alerte a été donnée jeudi vers 08H30 par la femme du gérant d'un supermarché de Montévrain, qui l'a pris en photo. "C'est mon épouse qui l'a vu ce matin, sur le parking de l'Intermarché", a relaté à l'AFP ce commerçant, Jean-Baptiste Berdeaux. "Elle n'est pas sortie de la voiture et m'a appelé pour me dire +je crois que j'ai vu un lynx+", a-t-il ajouté.

