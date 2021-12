Expliquez-vous : Guy Ros, nouveau Directeur Général de Caen Expo Congrès

- Quels sont les atouts de Caen ?

“La proximité de Paris et de la mer. Caen dispose d'un équipement hôtelier, de salles, d'amphithéâtres et même de musées idéaux pour organiser des événements. Il reste à orchestrer la mise en cohérence de ces équipements. ”.



- Quelle situation avez-vous trouvé en prenant les rênes de Caen-Expo-Congrès ?

“Caen Expo Congrès est une société organisatrice de manifestations qui, comme beaucoup d'autres, a perdu de l'argent en 2009. A peu près 140 000 €. L'année 2010 est celle d'un retour à l'équilibre. Nous avons reçu 246 000 visiteurs durant la Foire internationale, avec une hausse de 11% des entrées payantes par rapport à l'année dernière. Et 2011 se présente sous de bons auspices”.



- Comment comptez-vous continuer à développer la Foire de Caen?

“Il faut savoir que la Foire de Caen est l'une des plus importantes de France. On ne s'en peut-être pas compte lorsqu'on habite ici mais Caen se place juste derrière Paris, Lyon et Toulouse en nombre de visiteurs, d'exposants et de chiffre d'affaires. Parmi les villes de taille moyenne, elle est en tête avec la foire de Metz”.



- Quelles sont les missions qui vous ont été confiées ?

“La première est de mettre en oeuvre une politique commerciale un peu plus structurée en ce qui concerne les congrès. Elle passe par la création d'un “bureau des congrès”, guichet unique de prospection, de réservation et d'accueil pour les entreprises organisatrices de tels événements. La seconde est de rationnaliser, à travers une structure juridique unique, la gestion de tous les équipements d'accueil caennais, tels l'Office de tourisme, le Zénith ou le Parc des expositions. Pour ce dernier, il nous faut également accueillir davantage de salons importants, ce qui nous oblige à en créer de nouveaux.



Enfin, je souhaite développer une véritable stratégie Web. Le site internet actuel n'est pas au niveau de ce que nous souhaitons faire. Il nous faut lancer dans les six mois à venir un site qui répertorie toute l'offre de Caen”.



“C'est un projet que m'a présenté Philippe Duron, député-maire, et Jean Notari, président de Caen Expo Congrès. Il s'agit de mieux “vendre” la capitale régionale en tant que destination, en mettant en valeur ses équipements absolument magnifiques pour le tourisme d'affaires et les organisateurs de congrès et de salons”.