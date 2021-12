Mariée : Le grand retour du tulle

Celui pour lequel personne ne vous en voudra de prendre tout votre temps pour choisir ! Depuis douze ans, Jacquelyne Foret, responsable du magasin Juste un baiser en centre ville de Caen, voit des jeunes femmes entrer dans sa boutique à la recherche de la robe idéale et en ressortir, toutes plus radieuses les unes que les autres. Une chose est sûre : 'Une robe correspond toujours à la personnalité de celle qui la porte. Ce n'est jamais la bonne tant qu'il y a un mais”, explique t-elle.



Robe sobre ou de princesse ?

“Les collections changent tous les ans. Naturellement, on retrouve toujours un certain esprit mais il y a aussi un renouveau. Cette année, il y a un véritable retour au volume avec des gros jupons”. Côté tissu, c'est un vrai panachage : mousseline, soie, satin ... Et 2010 signe le retour du tulle, toujours plus vaporeux.

“Il y a deux cas de figure : les jeunes femmes qui veulent une robe extrêmement sobre pour pouvoir bouger, danser et s'amuser et d'autres au contraire qui cherchent vraiment la robe de princesse, celle dont elles rêvent depuis qu'elles sont toutes petites”, indique Jacquelyne Foret.

Le voile, un temps délaissé, reste un symbole. “Quand on l'ajoute à la robe, les futures mariées se projettent immédiatement au jour J”.

Le blanc est pour elle dépassé au profit de l'ivoire. La couleur, si on la croit, ce n'est visiblement plus non plus pour cette saison.

Seules des pointes de noir font leur apparition sur quelques modèles. “Mais sur une robe tout ivoire, certaines femmes y ajoutent des accessoires couleurs parme ou rose, selon leurs envies”.

En 2009, 390 mariages ont été célébrés en mairie de Caen.







