Versailles (AFP). Société Générale: Kerviel veut une expertise, l'avocat général prône le rejet

La défense de Jérôme Kerviel a plaidé jeudi devant la cour d'appel de Versailles que soit ordonnée une nouvelle expertise des pertes subies par la Société Générale début 2008, une demande que l'avocat général a suggéré de rejeter. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2015. Pour l'ancien trader et ses conseils, les 4,9 milliards d'euros de perte affichés par la banque comme découlant des positions prises par Jérôme Kerviel sont appuyés sur des assertions de la Société Générale qui n'ont jamais été vérifiées. Il en va de même, a estimé jeudi l'avocat de Jérôme Kerviel, Me David Koubbi, des enquêtes menées par les commissaires aux comptes, la Commission bancaire (aujourd'hui l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l'Inspection générale des finances. "Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est une occasion absolument historique de faire la lumière, sans aucune crainte", a fait valoir le conseil. Me Koubbi a évoqué des propos tenus il y a quelques jours par le PDG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, qui a déclaré ne pas s'opposer à une nouvelle expertise. "Puisque la Société Générale n'a rien à craindre et que son président le dit à la presse, eh bien que cette expertise soit ordonnée", a soutenu l'avocat. "Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous en terminions", a poursuivi Me Koubbi, pour qui "la seule question qui vaille, c'est qui a fait quoi, () quelle est l'étendue des fautes". Il souhaite notamment qu'un expert indépendant se penche sur des correspondances électroniques ignorées jusqu'ici, dont certaines ont été détruites par la banque. Il demande également que les conditions de vente des positions de Jérôme Kerviel, qui atteignaient 50 milliards d'euros, soient examinées par cet expert. - 'Attitudes dilatoires' - "La seule manière de terminer ce dossier, c'est d'ouvrir et de le mettre à plat, comme cela aurait dû être fait il y a sept ans", estime l'avocat. "Je crois qu'il ne faut pas se tromper de procès. Le procès pénal a bien eu lieu, il est terminé", lui a répondu l'avocat général, Jean-Marie d'Huy. Jérôme Kerviel "a bien été déclaré coupable" et "la Société Générale est bien victime des faits commis par (l'ancien trader)", a-t-il martelé. Dès lors, une nouvelle expertise "ne m'apparaît ni utile, ni nécessaire à la résolution de cette question des intérêts civils", a conclu le représentant du ministère public, pour qui "toutes les réponses se trouvent déjà dans le dossier". "Gardez-vous bien de prononcer cette expertise qui allongera (le délai de la procédure) et alourdira, pour ne pas dire enlisera, les débats par toutes sortes de questions inutiles et hors sujet", a exhorté l'avocat général. Jérôme Kerviel conteste l'existence même de la perte que lui impute son ancien employeur. "Faut-il rappeler que M. Kerviel avait reconnu, au départ, les faits qui lui étaient reprochés?", a souligné M. d'Huy. On ne peut pas "nous dire que tout a été fait de manière interne sans qu'il n'y ait, à aucun moment, un regard indépendant" pour vérifier la perte, s'est ému Me Jean Veil, conseil de la Société Générale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire