L'open féminin 50 de tennis commence samedi !

Ce sera cette année la deuxième édition de l'évènement au centre de ligue d’Equeurdreville-Hainneville dans le nord-Cotentin.

Les tournois internationaux féminins dotés de 10 000 dollars sont mis en place par la Fédération Française de Tennis (F.F.T.) pour permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international et d’améliorer leur classement professionnel, tout en permettant le déroulement d’épreuves internationales sur une grande partie du territoire national.

Un tel tournoi va permettre l’attribution de points pour le classement international féminin (W.T.A.). Il se déroulera sur 9 jours et comprendra 2 jours de qualifications et 7 jours de tableau final. Comme les autres, ce tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération Internationale de Tennis.

Les explications détaillées et présentation avec Thibault Deslandes