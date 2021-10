Ultron se dévoile un peu plus dans le nouveau trailer d'"Avengers 2"

Dans une scène qui se passe vraisemblablement après un combat avec les Avengers, le méchant Ultron apparaît face aux héros, en mauvais état, se déplaçant difficilement, et profère des menaces. S'ensuit une attaque surprise d'autres robots qui envahissent la salle où se trouve la bande d'Iron Man et de Captain America.

Si Ultron s'annonce comme le grand méchant, qu'en est-il des autres groupes armés contre lesquels se bat Tony Stark dans le nouveau trailer ?

Comme l'annonce le planning de Marvel, "Avengers : l'ère d'Ultron" ne devrait pas être qu'un "simple" affrontement entre gentils superhéros et méchants robots. La suite de la saga "Avengers" et l'adaptation prochaine du comics "Civil War", une guerre dans laquelle s'opposeront le camp d'Iron Man et celui du Captain America, devraient rendre l'intrigue du film un peu plus dense et surtout permettre de le connecter un peu plus aux longs-métrages de la franchise.

Avengers, l'ère d'Ultron" est attendu dans les salles le 21 avril 2015.