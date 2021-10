L'ONU redoute "le retour à une guerre totale" dans l'est de l'Ukraine, a déclaré mercredi un haut responsable de l'ONU devant le Conseil de sécurité réuni d'urgence. Le secrétaire général adjoint aux Affaires politiques, Jens Andres Toyberg-Frandzen, a aussi évoqué parmi les scénarios possibles "un conflit gelé et persistant qui maintiendrait le statu quo dans l'est de l'Ukraine pendant les années ou les décennies à venir".

