Wii Plus disponible

Avec Wii Plus plus d'excuses sur le matériel qui ne reproduit pas votre mouvement précis !

La nouvelle manette de Nintendo fonctionne de la même façon qu'une télécommande Wii classique équipée de l'accessoire Wii Motion Plus, la manette Wii Plus absorbe et reproduit tous les mouvements du joueur avec une plus grande précision.

Raquette de tennis, épée ou club de golf reproduiront désormais vos mouvements exacts

Disponible depuis le 5 novembre en noir, blanc, rose et bleu.