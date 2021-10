Cyclisme : le Tour de Normandie menacé de disparition !

16 députés de Haute et Basse-Normandie ont adressé un courrier commun au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et à celui des Sports Patrick Kanner. En cause : la possible disparition du Tour cycliste de Normandie pour raison financière. La prochaine édition devrait se tenir en mars 2015.