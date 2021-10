Sortir dans l'Orne : jeudi 13 novembre

A partir de demain et tout ce week-end, se tient au parc des expositions de Caen l'événement gastronomique Tous en cuisine. Au programme, un salon convivial et des animations pour tous. Rendez-vous ce vendredi de 14h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Samedi, un marché aux arbres est organisée à Sainte Scolasse sur Sarthe. Vous y trouverez des arbres, des arbustes et des arbres fruitiers. Cette vente se fait aux bénéfices des enfants des écoles de Sainte Scolasse sur Sarthe et de Montchevrel afin de leur offrir des spectacles et sorties dans l'année. Rendez-vous samedi dés 8h30 sur la place de la mairie.



Samedi soir, soirée concert avec le trio Cisco Herzhaft, avec le soutien du comité socioculturel et de loisirs du Domfrontais pour un concert de blues. Venez voir les Trottoirs Mouillés, c'est à 21h au théâtre intercommunal de Domfront.