Sortir dans le Calvados : jeudi 13 novembre

Aujourd'hui c'est le coup d'envoi de la 23ème édition du festival Les Boréales qui se tiendra jusqu'au 30 novembre partout dans le Calvados. La 23ème édition du festival Les Boréales démarre ce jeudi. Retrouvez le programme complet sur crlbn.fr



Samedi, Caen fête l'Europe et le monde le temps d'un après-midi. Artisanat, gastronomie, jeux, concerts et expositions sont au programme de cette rencontre internationale. Un village sera installé sur la place Saint Sauveur. Rendez-vous ce samedi de 12h à 18h pour participer aux activités proposés. C'est gratuit.



Conférences, conseils et échanges sont au programme du salon du diabète organisé samedi par l'association des diabétiques de Basse-Normandie. De nombreux prestataires et labratoires seront présents pour conseiller et échanger avec les malades et leur entourage. C'est ce samedi au Centre de Congrès de Caen, rendez-vous de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.